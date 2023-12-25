أستاذ بجامعة الأزهر: مبادئ المجتمع الصالح في سورة النساء (فيديو)

قال الدكتور أحمد ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سورة النساء تشمل المبادئ الرئيسية للمجتمع الصالح، من كفالة اليتيم، وإكرام النساء وتحريم قتل النفس البشرية، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بنشر السلام والحب في المجتمع، في قوله تعالى: «وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا».

السلام يكون ببشاشة الوجه

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «لازم السلام يكون ببشاشة الوجه، فهو عليه ثواب، فالإسلام يريد أن ينشر الحب والأمن بين الناس، وأول كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة (أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)، فهذا تأسيس للحب والتعاون داخل المجتمع».

وأَوضح: «من يبادر إلى التحية بالسلام له حسنة ومن يرد عليها له عشر حسنات، وهي سنة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».