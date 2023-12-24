مركز شباب السلام بالسويس ينظم قافلة دينية توعوية

نظم مركز شباب السلام في محافظة السويس التابع لإدارة شباب السويس، قافلة دينية توعوية حضرها رواد النادي من النشء والشباب.

قافلة دعوية دينية بمركز شباب السلام

استضاف مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب السويس، قافلة دينية توعوية، وذلك من ضمن خطة النشاط المحلية للمركز، حضرها رواد المركز والأعضاء، وتهدف القوافل الدعوية إلى بث الوعي الديني في الأهالي ونشر الفكر الصحيح المعتدل، تصحيح بعض الأفكار المغلوطة عن الدين، والتنبيه على بعض الممارسات الخاطئة، تعليم أبرز الأساسيات في الدين مثل تعليم الوضوء الصلاة، وتعليم القرآن الكريم، حثهم على التعلم والأخذ بأسباب العلم والمعرفة.

تدعيم القيم الأخلاقية

قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القوافل الدعوية تهدف إلى نشر القيم الدينية السمحة والمعتدلة والتي تدعم القيم الأخلاقية ونشر وسطية الإسلام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الشباب والترابط الأسري والانتماء للوطن نبذ العنف والتعريف بسماحة الدين الإسلامي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتوجيهات واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.