بطريرك الكاثوليك في قداس «الميلاد»: نطالب المسؤولين في العالم بإرساء أسس السلام

اختتم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، كلمته خلال قداس عيد الميلاد، الذي ترأسه بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر، قائلا: نرفع صلاتنا من أجل وقف الحرب والدمار والآلام في كلّ مكان، ونوجّه النداء إلى كلّ من يحمل أمانة المسؤولية في العالم إلى التحرّك بعزم لإرساء أسس السلام والعدالة وحماية حياة الناس وحفظ كرامتهم.

تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر

ووجّه بطريرك الأقباط الكاثوليك الشكر إلى كلّ من مدّ يده للتخفيف من معاناة كلّ المهجرين واللاجئين وإلى كلّ من ساهم في نشر وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر والاحترام المتبادل والتلاقي والتضامن في إطار من الوحدة والتنوّع لبناء أسس متينة لمجتمع مدنيّ يشرّف بلدنا ويخدم مواطنيه، وتتحوّل أمانة المسؤولية إلى رسالة تعبّر عـن مشيئة الله لنا، وعـلینا تـفعیلھا بفرح لتتحوّل إلى منبع خیر وسلام وازدهارها.

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وأضاف: «صلاتنا متّحدين مع البابا فرنسيس وأصحاب الغبطة بطاركة الشرق الكاثوليك، ونهنئ كل الذين يحتفلون بعيد الميلاد من اليوم وكلّ الأيام المقبلة متمنيين أن يغمر فرح المسيح قلب كلّ إنسان، نصلّي من أجل وطننا الغالي مصر، ومن أجل رئيس الجمهوريّة عبد الفتاح السيسي وكلّ المعاونين له في خدمة الوطن، ونقدّم له التهاني باختيار الشعب له لخدمة جديدة من أجل مواصلة العمل لخير بلادنا العزيزة وازدهارها».