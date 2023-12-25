أمين الفتوى لمتصلة طالبت زوجها بحلق لحيته: «ليس عليك وزر» (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة تدعى عبير، حول هل حلق اللحية حرام أم حلال، وإنها تطلب من زوجها حلق اللحية لكنه يرفض؟.

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «ترك اللحية من سنن العادات، لأنها وردت في سياق ذكر سنن العادات، ومنها نتف الإبط وحلق العانة وحلق الشارب، فكون إنها تطلب من زوجها حلق لحيته، فهل عليها وزر، طبعا لا، فليس عليها وزر».

وأضاف: «لكن لو أطلق لحيته عليه أن يهذبها مثلما كان يفعل الصحابة، وعليه أن يستقي الأحكام من العلماء وليس من يتصدرون الفتوى دون علم».