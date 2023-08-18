بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد «الصحابة» بكلاحين أبنود في قنا

شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ افتتاح مسجد الصحابة بالجهود الذاتية بقرية كلاحين أبنود التابعة لمركز قنا، بحضور النائب محمد طايع، والنائب مصطفي محمود، والنائب العمدة مبارك أحمد عامر، والنائب محمد أحمد الجبلاوي أعضاء مجلس النواب، و محمد عبد الفتاح أدم أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وكبار العائلات وجمع غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة‪ .‬

واستمع نائب محافظ قنا والمصلين إلى خطبة الجمعة تحت عنوان «اسم الله الرحيم»، حيث أكد الخطيب أن الله هو الرحمن الرحيم الذي يكشف الكرب ويغفر الذنوب ويرحم عباده في الدنيا والآخرة، والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن اسم الله الرحيم جاء مقترنا باسمه التواب، والغفور؛ دلالة على سعة أبواب رحمته ومغفرته وقبوله للتائبين.

إنشاء مسجد الصحابة بكلاحين أبنود بالجهود الذاتية

الجدير بالذكر أنه جرى إنشاء مسجد الصحابة بكلاحين أبنود بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 755 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، وقامت وزارة الأوقاف بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التي جرى إنشاؤها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.