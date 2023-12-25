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مصطفى كامل يحتفل بانطلاق تصوير فيلم «نور الريس»

كتب:

أميرة عز الدين
08:04 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

احتفل الفنان مصطفى كامل، بانطلاق تصوير فيلمه الجديد «نور الريس»، بحضور جميع أبطاله داخل لوكيشن العمل في استديو المغربي.

احتفال فيلم نور الريس

وضم الاحتفال كل من مصطفى كامل، لطفي لبيب، عمرو عبدالجليل، محمد سليمان، أمير شاهين، وائل عوني، الطفل أدهم هيثم، آخرين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج مازن الجبلي، وإنتاج بلال صبري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي ويناقش من خلال عدة قضايا في المجتمع، بالإضافة لقصة رومانسية.

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