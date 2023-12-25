«الموسيقين» تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة روبي بعد طرح أغنيتها الجديدة

أثارت أغنية «3 ساعات متواصة» للفنانة روبي حالة من الجدل منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقي المختلفة، وذلك بسبب كلماتها الجريئة حسبما وصفها الجمهور على وسائل التواصل الإجتماعي.

إجتماع عاجل بنقابة المهن الموسيقية

وقال مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية لـ«الوطن»، إنه قرر عقد اجتماعا طارئا مع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ولم يحدد الموعد، بسبب أغنية 3 ساعات متواصلة لروبي، من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

أغنية «يا ليالي»

وشاركت روبي الفنان أحمد سعد في ديو تحت عنوان «يا ليالي»، والذي حقق حتى الآن أكثر 27 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد شهر من طرح الأغنية.

وجاءت أغنية «يا ليالي» من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.