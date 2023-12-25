مصطفى كامل لـ«الوطن»: أزمة روبي خارج اختصاصات نقابة الموسيقيين

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها المطربة روبي فى الساعات القليلة الماضية، عقب طرح أغنيتها الجديدة «3 ساعات فاصلة»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

مصطفى كامل يرد على جدل أغنية روبي

وفي أول رد لنقابة المهن الموسيقية، أوضح النقيب مصطفى كامل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أزمة روبي لا تتعلق بالنقابة وليست من اختصاصاتها، مشددة على أن الأمر يتعلق بالرقابة على المصنفات الفنية التي سمحت للأغنية منذ البداية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى شنوا هجومًا عنيفًا على روبي، بسبب كلمات أغنيتها الجديدة والتي وصفها الكثيرون بـ«الجريئة».