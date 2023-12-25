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ضبط 48 أسطوانة غاز بالسوق السوداء في حملة تموينية بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
08:55 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
ضبط اسطوانات غاز في البحيرة

ضبط اسطوانات غاز في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر  مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة. 

وفي هذا السياق، نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص مجمعًا عدد 48 أسطوانة غاز منزلية بغير وجه حق، وذلك لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.كما تم ضبط 4 محلات سوبر ماركت لبيعهم سلع بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها، حيث تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

حملة تموينية في البحيرة 

وشهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

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بقلم إحسان شعبان