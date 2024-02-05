رقم الفتوى المجاني.. وجه سؤالك من داخل مصر أو خارجها

أتاحت دار الإفتاء المصرية خدمة هاتفية للاستفتاء، عن طريق الاتصال برقم مختصر؛ يسهل على طالب الفتوى استخدامه، سواء كان المتصل من داخل البلاد أو من خارجها، ويتحدث مباشرة مع أحد أمناء الفتوى المؤهلين، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية، رقم الفتوى المجاني المقدم من قبل دار الإفتاء.

رقم الفتوى المجاني

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن رقم الفتوى المجاني، يختلف حسب موضع المتصل، من داخل مصر أو خارجها، وهو كالتالي:

- من داخل مصر يتم الاتصال برقم: (107).

- ومن خارج مصر من رقم: 25970400(00202) إلى رقم 25970430(00202).

كيفية طلب فتوى عبر الهاتف

بينت دار الإفتاء طريقة طلب فتوى عبر الهاتف المحمول، وهي كالتالي:

- عند اتصال السائل بخدمة الهاتف يتم استقبال مكالمته من خلال أحد موظفي مركز الاتصالات (Call Center).

- يقوم الموظف بأخذ بياناته، ثم يساعده في متابعة الإرشادات الصوتية الآلية حتى يستطيع تسجيل سؤاله.

- ثم يعطيه النظام الآلي رقمًا سريًّا خاصًّا بسؤاله.

- بعد ذلك يتم تحويل السؤال آليًّا إلى أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الأسئلة الهاتفية للإجابة عنه خلال ساعة.

- إذا دخل السائل إلى الخدمة الهاتفية بعد نحو الساعة، واتبع الإرشادات الصوتية الآلية فسيستطيع سماع الإجابة عن سؤاله.

- أثناء تتبع الإرشادات عند دخول بعد الوقت المشار إليه، يطلب البرنامج منه الرقم السري الخاص بسؤاله.

ما هي الفتوى؟

الفتوى هي إجابة صادرة من شخص مؤهل شرعيًا على سؤال يطرحه شخص آخر، حول حكم شرعي في أمر ما، وقد تكون الفتوى شفهية أو مكتوبة، وهناك العديد من المؤسسات الدينية التي تقدم خدمة الفتوى، وتقدم غالبية هذه المؤسسات خدمة الفتوى بالمجان، والتي من أبرزها دار الإفتاء المصرية.

وتلعب خدمة الفتوى دورًا مهمًا في حياة الناس، فهي تساعدهم على فهم أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبيقها في حياتهم اليومية، كما تساعدهم على حل مشاكلهم الدينية والشرعية، وتعد خدمة الفتوى المجانية أكثر أهمية في الدول التي لا يوجد فيها نظام قضائي إسلامي، أو في المناطق النائية التي لا يتوفر فيها العلماء الشرعيون.

طرق الحصول على فتوى مجانية

يمكن الحصول على الفتوى المجانية من خلال العديد من الطرق، منها:

- التواصل المباشر مع أحد علماء الدين.

- الاتصال بأحد المؤسسات الدينية التي تقدم خدمة الفتوى المجاني.

- التواصل عبر الإنترنت مع أحد المواقع أو التطبيقات التي تقدم خدمة الفتوى المجاني.

أمثلة لبعض المؤسسات الدينية التي تقدم خدمة الفتوى المجانية

- دار الإفتاء المصرية.

- الجامع الأزهر.

- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

شروط الحصول على الفتوى المجاني

عادةً ما تضع المؤسسات الدينية التي تقدم خدمة الفتوى المجاني بعض الشروط للحصول على هذه الخدمة، ومنها:

- أن يكون السؤال متعلقًا بالأحكام الشرعية.

- أن يكون السؤال واضحًا ومحددًا.

- أن يكون السؤال مكتوبًا باللغة العربية.

نصائح للحصول على فتوى صحيحة

عند طلب الفتوى من أحد علماء الدين، يجب مراعاة بعض النصائح، ومنها:

- اختيار عالم دين مؤهل شرعيًا.

- صياغة السؤال بدقة ووضوح.

- تقديم المعلومات الكافية التي تتعلق بالسؤال.

- احترام رأي العالم الديني.