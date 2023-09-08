أستاذ بجامعة الأزهر: بعض علماء الدين كانوا من النساء

قال فتحي حجازي، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر الشريف، إن شيوخ جلال الدين السيوطي لم يكونوا رجالا فقط بل من النساء أيضًا، لأن العالِم دائمًا يأخذ العلم من شيُوخه سواء رجال أم نساء، حتى الإمام الشافعي تعلم على يد السيدة نفيسة.

العبرة ليست بالعدد إنما بالمدد

وأضاف أستاذ البلاغة، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «الحياة» مع برنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، أنه عندما جاء جلال الدين قالوا العبرة ليست بالعدد؛ وإنما بالمدد لقصر مدة حياته وكثرة العلم الذي قام بنشره.

وأوضح أن جلال الدين السيوطي تحصل على العلم من بعض المشايخ وهم؛ محي الدين الكفيف وكان يعيش معه حتى سماه بأستاذ الوجود، وأيضا الإمام الشبلي وجلال الدين المحلي وغيرهم.

وتابع أنه من السيدات كان يوجد الكثير ومنهم؛ السيدة أسية، والسيدة كمالية، والسيدة أم هاني، وغيرهن تتلمذ على أيديهن العديد من الشيوخ.