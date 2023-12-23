12 نصيحة من دار الإفتاء لاستقرار الحياة بين الزوجين.. الصدق والصراحة

كشفت دار الإفتاء المصرية عن 12 نصيحة للمتزوجين من خلال كتاب «دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة» بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تناول الكتاب كافَّة الموضوعات التي تهمُّ الأسرة المصرية.

نصائح لاستقرار الحياة بين المتزوجين

1. الصدق هو الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة حتى يتم التصالح.

2. يجب ألا تكون نظرة الطرفين للمشكلة أحادية، فالاستماع للطرف الآخر جزء من حل المشكلة.

3. على الزوجين أن يصارح كل منهما الآخر بأخطائه، ويعترف بها حتى يستطيع معالجتها معه.

4. التحلي بثقافة الاعتذار والعفو كون الأخير من شيم الكرام.

5. أن يحتوي كل منهما الآخر ويقدمان الإيثار للمحافظة على الأسرة.

6. اختيار التحدث والحوار عن المشكلات في الأوقات المناسبة.

أهمية اللين في العلاقة بين الزوجين

7. أهمية استخدام التلميح وضرب الأمثلة فيما يحب الزوجان أو يكرهانه، وأن يكون الحديث باللين والتفاهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما كان الرّفْقُ في شيءٍ إلاّ زانه، ولا نُزِعَ من شيءٍ إلاّ شانَه».

8. التزام الصمت في حال احتدَّ الكلام بين الزوجين، لحين عودة الهدوء.

9. حل المشكلات في إطارها الضيق دون دخول أطراف خارجية إلا عند تعذر الحل، فيتم عندها اللجـوء إلى حكمين عادلين.

10. منع دخول من يثير المشكلات في منزل الزوجين رجلًا كان أو امرأة.

11. يجب ألا يصل الاختلاف بين الزوجين إلى الضرب أو الإهانة.

12. وضع المشكلة في حجمها الحقيقي، ولا يضخما التافه، ولا يجعلا أبناءهما وسيلة لنقل المشكلات بينهما.