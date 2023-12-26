معارض للحرف اليدوية في الإسماعيلية لتشجيع السيدات على تأسيس مشروعات صغيرة

وجّه اللواء شريف بشارة، محافظة الإسماعيلية، بإقامة معارض مستمرة وخاصة بالحرف اليدوية؛ لتشجيع الرائدات الريفيات على استكمال مشاريعهن، وإقامة مشاريع صغيرة جديدة، في الفترة المقبلة.

وأضاف «بشارة» في تصريحات لـ«الوطن» أن تطوير المنصات الإعلامية وإتاحة عرض السيدات وأصحاب المشاريع الصغيرة لمنتجاتهم، تعمل على استهداف أكبر عدد من المواطنين وبيع كميات جديدة من المنتجات.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه وجه باستغلال الأندية والشواطئ والحدائق المفتوحة في جميع نطاق المحافظة؛ لإقامة المعارض في الفترة المقبلة، لعرض منتجات العارضات، والمساهمة في الترويج لبيعها إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية للعارضات لفهم دورة رأس المال، وكيفية استثمار منتجاتهم لتحقيق أكبر استفادة.

بشارة: القومي للسكان شارك في زيادة نسب المشروعات

وقال إنّ المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة ساهمت في تحقيق النسب المرتفعة، التي جعلت الإسماعيلية من أولى المحافظات، تحقيقًا لإنجاز الربع الحالي في المشروعات الصغيرة وتنمية مهارات السيدات.

وأضاف أن العديد من الندوات وورش العمل ساهمت في إقناع عدد جديد من السيدات، بفتح مشروعات صغيرة والبدء في بيعها والترويج لها بعد تنفيذ 862 دورة تدريبية للسيدات، وتيسير التدريب على الحرف الصغيرة، وتمويل 30 مشروعًا للمرأة ورفع مهارات النساء من خلال الرائدات الريفيات اللاتي يتبعن مديرية التضامن الاجتماعي.