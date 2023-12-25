«صحة البحيرة» تنظم برنامجا إداريا للعاملين في المستشفيات

تابع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استكمال البرنامج التخصصي الإداري، الخاص بدعم وتطوير الأداء المؤسسي لقيادات الصف الأول من مديري المستشفيات والإدارات الصحية، الذي ينظمه المكتب الفني لوكيل الوزارة بالمديرية، على مدار ثلاثة أشهر بواقع محاضرتين شهريًا.

محاضرة بعنوان «مهام الإدارة الهندسية»

وبدأ اليوم التدريبي بمحاضرة بعنوان «مهام الإدارة الهندسية»، إذ استعرضت المهندسة نيفين حنا مدير الإدارة الهندسية: «أقسام الإدارة الهندسية المختلفة، مهام الإدارة الهندسية، الدورة المستندية للتواصل بين الإدارة الهندسية والمنشآت الصحية المختلفة».

وشرح محمد مندور رئيس قسم الصيانة، أنواع الأجهزة الطبية المختلفة، طرق وآليات شراء الأجهزة على منظومة الشراء الموحد، آليات صيانة الأجهزة على منظومة الشراء الموحد.

شرح الخطة الاستثمارية

وشرح الدكتور كريم العبد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، الخطة الاستثمارية والمواصفات الخاصة بقبول مشاريع الإحلال والتجديد للمستشفيات والوحدات الصحية ومشروعات حياة كريمة، والاشتراطات الخاصة ببناء الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأكد الدكتور هاني جميعة، أهمية البرنامج المنعقد والتفاعل الجاد من قبل مديري الإدارات الصحية والمستشفيات، وأهمية حصر الاحتياجات التدريبية لرفع الأداء المؤسسي وتطوير آليات العمل بفاعلية وكفاءة.