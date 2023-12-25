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وظائف الهيئة القومية للأنفاق.. الشروط المطلوبة للمتقدمين

كتب:

سلامة عامر
01:47 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الهيئة القومية للأنفاق

الهيئة القومية للأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، حاجتها لشغل عدد من وظائف المجموعة التخصصية النوعية وهي «رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة - رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتعاقدات - رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والموارد البشرية - مدير عام التصميمات - مدير عام العلاقات العامة».

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

وحددت الهيئة القومية للأنفاق، المهارات الفنية لوظيفتي رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتعاقدات: «إجادة إحدى اللغات الأجنبية وعلوم الحاسب - القدرة العالية لحل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرار - القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة - القدرة العالية على التواصل الفعال وترسيخ تطبيق النظم واللوائح».

المؤهل المطلوب للمتقدمين

وطالبت الهيئة القومية للأنفاق، المتقدمين لوظيفتي رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المالية والتعاقدات، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المطلوبة، إضافة إلى حصوله على مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.