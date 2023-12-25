موقف نبيل.. لطفي لبيب يفاجئ أسرة فيلم «نور الريس» في أول أيام تصوير

فاجأ الفنان لطفي لبيب أسرة فيلم «نور الريس» بقراءة الفاتحة معهم في أول أيام تصوير الفيلم، اليوم الاثنين، داخل أحد الاستوديوهات، وذلك رغم اعتناق الفنان الكبير للديانة المسيحية.

ورفع لطفي لبيب يده أمام الحضور، وبدا وكأنه يقرأ الفاتحة معهم، حيث حاز موقفه النبيل على إعجاب الحضور.

«تورتة» في أول أيام تصوير فيلم «نور الريس»

وحرصت الجهة المنتجة للفيلم على إحضار «تورتة» بمناسبة انطلاق تصوير الفيلم، وذلك بحضور أبطاله مصطفى كامل، عمرو عبد الجليل، أمير شاهين، محمد سليمان، الطفل أدهم هيثم وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مازن الجبلي.

طبيعة أحداث فيلم «نور الريس»

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يتعرض للعديد من القضايا المجتمعية، وهناك خط رومانسي بالفيلم.