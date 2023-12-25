جمال أسوان يجذب السائحين قبل الكريسماس لمشاهدة سحر الطبيعة وعراقة التاريخ

تشهد محافظة أسوان إقبالا كبيرا من الزائرين، نظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية والمشاريع السياحية والمعالم الأثرية، التي جرى العمل عليها في الفترة السابقة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة، في الترويج للمناطق والمواقع الأثرية، وتسهيل حركة الطيران.

وأكد المرشد السياحي مصطفى حسبو، أنّ أسوان في هذا التوقيت تعيش ذروة الموسم السياحي، كما أن المدينة بطبيعتها وجهة للسياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بجوها الدافئ في فصل الشتاء، إذ يتوافد السياح إلى المدينة للاستمتاع بتراثها الفرعوني وسحر الطبيعة، وكذلك الطقس المناسب للاحتفال بأعياد الميلاد والكريسماس.

رحلات النايل كروز

ويقول خلال حديثه مع «الوطن» إنّ رحلات النايل كروز تحظى بشعبية كبيرة بين الزوار، ومن ثمّ التوجه إلى المزارات التي من أهمها وأكثرها شهرة معابد فيلة وأبو سمبل وكلابشة وإدفو وكوم أمبو، إلى جانب المسلة الناقصة ومتحف النوبة والقرى النوبية والرحلات النيلية والحديقة النباتية وجزر أسوان.

أجواء شتوية وطقس دافئ يجذب زوار أسوان

ويشير طه أبو الحسين منظم رحلات بأسوان، إلى أن المحافظة من إدفو حتى أبو سمبل، تشهد في الوقت الحالي تدفق للسياح من جميع أنحاء العالم على رحلات طيران والفنادق العائمة للاستمتاع بالأجواء ومشاهدة الآثار المصرية والحضارة الفرعونية القديمة، التي تحظى باهتمام عالمي ومحلي بالإضافة إلى زيارة المعالم الحضارية والاستماع بالتعرف على عراقة التاريخ المصري.

ويضيف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حرص الدولة المصرية على تقديم تجربة سياحية مميزة، والحملات الدعائية الناجحة هو السر في زيادة الاهتمام بالسياحة في الموسم الشتاء، وتوافر الرؤية الصحيحة للتسويق والترويج يعزز السياحة في أسوان وجميع المحافظات السياحية.

وتشهد محافظة أسوان عمليات تجميل وتطوير في جميع المدن والمراكز التابعة لها، إذ تشهد شوارعها أعمال نظافة مكثفة استعدادا لأعياد الكريسماس والميلاد، التي يستعد لها زوارها بالاحتفالات في الفنادق العائمة والشوارع.