الأقصر تتزين بأبهى حليها لاستقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة

تتزين فنادق ومنتجعات الأقصر، في هذا التوقيت من كل عام، بأبهى وأزهى حليها، استعدادًا لأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، إذ تزينت واجهات الفنادق من الداخل والخارج وكل أركانها بشجرة الميلاد، ذات الأنوار المبهجة، وحولها شكل بابا نويل، والعديد من الزينة الخاصة بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

بدأت فنادق الأقصر في تجهيز العديد من الترتيبات لاستقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة، من حيث تنظيم الحفلات وتعليق الزينة، والإضاءة الخارجية والداخلية، وترتيب أنشطة الزيارات وغيرها، لإبراز الأقصر في أجمل صورها في احتفالات هذا العام، إذ تشهد الأقصر نسبة إشغال سياحي جيدة، إذ أعلنت العديد من اكتمال أعداد الحجز في أعياد الكريسماس.

استقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة

وعن استعدادات استقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة، يقول ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن فنادق الأقصر استعدت لاستقبال السائحين في أعياد الكريسماس ورأس السنة، عبر العمل بكامل طاقتها من العمالة، وتجهيز قاعات الاحتفالات والغرف والمطاعم، وكذلك جرى تنظيم عمل خيمات للاحتفالات المسائية وتجهيز وجبات العشاء، بالإضافة إلى تنظيم حفلات خاصة الفكلور المصري وخاصة الأقصري، كاستقبال السائحين عند وصولهم بحفلات الربابة والمزمار البلدي، ورقصة التنورة والكف الصعيدي، وأيضا إقامة حفلات خاصة بالتراث النوبي، كما تزينت مداخل الفنادق وواجهاتها وكذلك صالات الاستقبال بزينة عيد الميلاد، ومجسمات النجمة وبابا نويل وشجرة الكريسماس المضيئة، وتجهيز الهدايا التذكارية لتوزيعها على الأطفال من ضيوف ونزلاء الفنادق.

ويضيف في حديثه مع «الوطن»: «تتوافد العديد من الجنسيات لقضاء أعياد الميلاد في الأقصر هذا العام، وفي مقدمتهم الجنسية الأمريكية، تليها فئة سائحين شرق أوروبا ثم الجنسية البرتغالية، كما أن الفنادق السياحية تشهد نسبة إشغال مرتفعة ولكنها ليست بقدر العام الماضي، وأعلنت العديد من الفنادق اكتمال أعداد الحجز وخاصة الفنادق العائمة، ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة في شهر يناير المقبل مع احتفالات أعياد الميلاد، وأيضا تلك الفترة هي ذروة الموسم السياحي الشتوي بالأقصر».

احتفالات الفنادق العائمة

فيما يضيف محمد عثمان، الخبير السياحي، ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن احتفالات الفنادق العائمة في أعياد الكريسماس ورأس السنة، تشهد تنوعا أكثر من الفنادق الثابتة، إذ يجري توزيع ملابس فلكلورية مصرية ذات ألوان مبهجة على السائحين في الفنادق العائمة لقضاء الحفلات بها، وكذلك تتنوع الحفلات والمهرجانات وحفلات الأنيميشن والرقصات الشعبية وغيرها من الفقرات الفنية، مردفا: «يجري إصدار التصاريح الخاصة من الحماية المدنية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، ولعمل الخيمات الخاصة بالاحتفالات المسائية ووجبات العشاء والمشروبات».

الجولات السياحية في الأقصر

ويتابع: «يحرص السائحون على قضاء أعياد الميلاد بين أحضان التاريخ وآثار الأقصر، وتستعد المحافظة بأكملها وليس فقط فنادقها لاستقبال هذا الموسم السياحي، وتتزين شوارع المحافظة وميادينها بالزينة والأضواء ومجسمات عيد الميلاد، وتتنوع الجولات السياحية في الأقصر من حيث السياحة الترفيهية التى تكون في الرحلات النيلية بالفنادق العائمة ورحلات البالون الطائر وحفلات السفاري في صحراء البر الغربي وركوب الجمال، وزيارة جزيرة الموز، والتجول في شوارع المدينة عن طريق ركوب الحنطور، والتجول لزيارة شارع السوق السياحي وسوق الخضروات والعطارة فى مدينة الأقصر، والسياحة الثقافية من حيث تنظيم زيارات المعابد والمتاحف الأثرية وكذلك زيارة مقابر وادي الملوك والملكات».