«زراعة الشيوخ» توصي بسرعة إنشاء سوق حضارية بالحسينية في الشرقية

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض فضاء غير مستغلة لإنشاء سوق حضارية يومية للباعة الجائلين ومساحتها 6 قراريط كائنة بأرض الميكنة الزراعية بجوار الإدارة الزراعية بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

إنشاء سوق حضارية في الحسينية

وأوصت لجنة الزراعة والشيوخ بسرعة السير في إجراءات تخصيص قطعة الأرض لإنشاء السوق الحضاري بالحسينية.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية ذلك الاقتراح لاسيما في إطار خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال مبادرة حياة كريمة.

الباعة الجائلون في مركز ومدينة الحسينية

واستعرض النائب محمد السباعي: «عانى مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع، وذلك رغم المحاولات التي قامت بها الأجهزة المعنية على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، وانتهي باستمرار افتراش الأرصفة بالرغم من كل المحاولات».

وأضاف: «يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية واحدا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري المحافظات الجمهورية ولإنهاء ظاهرة وجود الباعة الجائلين في شوارع مركز ومدينة الحسينية والتي تعكس صورة غير موضوعية عن الفقر والبطالة وعدم وجود فرص عمل، يجب إيجاد أماكن لإنشاء سوق حضاري».

ومن جانبه قال المهندس سامي معجل سكرتير عام مساعد الشرقية، إن قطعة الأرض تابعة لوزارة الزراعة، وأن المحافظة ليس لديها مانع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة السوق علىيا في ظل الحاجة إلىه وتوجه المحافظة لتلك الأسواق الحضارية.

أوضح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن الأرض تابعة لقطاع الإرشاد الزراعي بالفعل، وأن وزارة الزراعة لا تتأخر عن أي طلبات تخصيص للأراضي، معلنا موافقته على الاقتراح، داعيا لتقديم طلب إلى وزير الزراعة.