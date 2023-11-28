بسبب الباعة الجائلين.. إحالة مدير ووكيل مدرسة وحدة أبو دياب في قنا للتحقيق

أحال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدير ووكيل مدرسة وحدة أبو دياب غرب الابتدائية المجمعة، إلى الشؤون القانونية بالمديرية، نظرا لتقصيرهما في إحكام إغلاق أبواب المدرسة والسماح للطلاب بالتعامل مع الباعة الجائلين من خارج المدرسة، وتدني مستوى النظافة بها.

كما قرر «السيد» إلغاء تكليف مدير مدرسة أبو دياب غرب الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية، وعودته للتدريس، بسبب غياب الانضباط داخل المدرسة، وإهمال توزيع الإشراف اليومي والاحتياطي.

بينما أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم، باستعدادات مدرسة وحدة السمطا المجمعة الابتدائية بدشنا، للانتخابات الرئاسية.

انضباط العملية التعليمية

جدير بالذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، استأنف جولاته الصباحية المفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية، ومدى جاهزية المدارس المخصصة كمقرات انتخابية.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة أولاد سرور للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة قنا التعليمية، وأحال المتغيبين بالمدرسة إلى الشؤون القانونية بالإدارة، وتكليف المتابعة والتوجيه المالي والإداري بمتابعة المدرسة، وتلافي أي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة.

وشدد الدكتور محمد السيد، على تكثيف أعمال النظافة بالأفنية والحجرات المخصصة للاقتراع، والمراجعة الدورية للمرافق داخل المدرسة، وتفقد أيضا مدرسة القناوية الابتدائية، وراجع حجرات الاقتراع وأماكن الاستراحة للناخبين.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وأشار «السيد» خلال حواره مع طلاب مدرسة الشهيد محمد سليم الثانوية المشتركة بالقناوية، إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، مع أفضل وأمهر معلمي القرية، بناء على ترشيح الطلاب، كما أثنى على انضباط أعمال الامتحانات الشهرية للطلاب ومستوى النظافة بالمدرسة.