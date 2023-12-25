«تعليم كفر الشيخ» تكرم الطلاب المشاركين في مسابقة «آيسف» الدولية

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة كفر الشيخ، بمقر مركز التطوير التكنولوجي، الطلاب المشاركين بعدد من المشروعات التي جرى تقييمها ونالت ثقة تمثيل المديرية في مسابقة «آيسف»، الدولية، خلال 7و8 من شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، والدكتور مجدي السماحي أستاذ النانو بمركز البحوث الزراعية، بالمحافظة، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وأحمد توفيق، منسق عام آيسف كفرالشيخ، ومنسقي آيسف بالإدارات التعليمية، ومديري المدارس والمشرفين على الطلاب.

250 مشروعا من إدارات تعليم كفر الشيخ

وأشار وكيل تعليم كفر الشيخ، في بيان، إلى أنه تقدم للمسابقة 250 مشروعًا من 13 إدارة تعليمية، على نطاق الإقليم، وذلك من خلال المعارض التمهيدية، مشيرًا إلى أنه جرى من خلالها انتقاء 75 مشروعًا تمثل 112 طالبًا في 22 مجالا من مجالات البحث العلمي، ثمّ لتشارك في المعرض المقام بمركز التطوير التكنولوجي؛ ليتم تقييمها والوصول إلى تصعيد 30 مشروعًا متنوعًا ومميزًا لتمثل محافظة كفر الشيخ، على مستوى الجمهورية.

إشادة حول أفكار المشروعات المقدمة

كما أشاد وكيل تعليم كفر الشيخ، بالمشاريع والأفكار التي قدمت جميعها سواء ما جرى اختيارها، أو ما لم تختار، كما وجه جموع الحضور من المعنيين والمهتمين، بضرورة تبني تلك الأفكار والاستفادة من تلك العقول المفكرة.