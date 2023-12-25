حي المنتزه أول: حملات مستمرة لإعادة الانضباط للشارع السكندري

أكّد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إنّ توجيه حملات يومية وبشكل دوري للتصدي للفروشات والباعة الجائلين، الذين يشغلون الطريق ويعرضون حياة المواطنين للخطر، إذ يستولون على الأرصفة ولا يجد المواطن سوى نهر الطريق للسير فيه، ما يعطل حركة المرور، ويعرض حياة المواطنين للخطر.

القضاء على ظاهرة إشغال الطريق بحي المنتزه

أشار «سحلول»، إلى أنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، بالتصدي لكل أنواع إشغال الطريق والحرص على سلامة المواطنين، والعمل على تسهيل حركة المرور وسيولته، لافتًا إلى أن الإدارات المعنية بالحي تشن حملات مستمرة للقضاء على ظاهرة إشغال الطريق والتصدي للفروشات، وتنفيذ القانون على المخالفين، لإعادة الانضباط للشارع السكندري، وتحقيق السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين.

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أن إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد، معاوني الإشغال قاموا بحملة استهدفت شارع 45، وشارع ملك حفني بحري، وجرى التحفظ علي العديد من الإشغالات المتنوعة.