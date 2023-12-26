أحد الفدائيين ببورسعيد: المحافظة قدمت 1700 شهيد في حرب 1956

قال فوزي الطاهر، أحد الفدائيين من أهالي بورسعيد، إن عيد النصر الـ67، يثبت قوة المصريين في الصمود أمام دول الاحتلال، موضحًا أن هذه عادة شعب بورسعيد الباسل الذي وقف في وجه كل معتدٍ وطأت قدمه أرض مصر، حيث روت تلك المحافظة العديد من القصص لأبطال ضحوا بأرواحهم فداءً لأرض الوطن.

وكان مبدأ أهالي بورسعيد هو التضحية من أجل مصر، على حسب ما أضافه فوزي الطاهر لـ«الوطن»، موضحًا أن الأمريكان كانوا يساعدون دول الاحتلال الثلاثي على بورسعيد عام 1956، من خلال ناقلة البترول التي وقفت أمام البحر، وأمدت دول العدوان بالوقود، وجاء رد فعل دول الاحتلال أنها فجرت تانج بترول به 120 ألف طن، ومن جانب أهل بوسعيد فقد تداركوا الموقف وساعدوا في إطفاء الحريق.

قائمة شهداء بورسعيد

وأوضح أن محافظة بورسعيد اشتهرت باسم مدينة الشهداء، لأنها قدمت الكثير من التضحيات لتحرير الأرض، وبلغ عددهم 1700 شهيد، لافتًا إلى أن تعداد الفدائيين في الحرب كانوا 12 ألف فرد، وكانوا يحاربون 150 ألف جندي لـ3 دول وأعوانهم في حرب عام 1956.