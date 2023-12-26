«بابا نويل» ينطلق في رحلة حول العالم لتوزيع هدايا رأس السنة

ينفذ بابا نويل، سانتا كلوز، رحلة مكوكية حول دول عديدة تبدأ من أستراليا إلى اليابان ويمر على القارة القطبية الجنوبية وأمريكا، وبدأت الرحلة من الأحد 24 ديسمبر وسط مراقبة للرجل من قبل الجيش الأمريكي.

بابا نويل يبدأ رحلته

وغادر بابا نويل بحسب موقع «فوكس نيوز» الأمريكي، قاعدته بالقطب الشمالي حيث مر على جاكرتا بإندونسيا بحسب القيادة العسكرية المسؤولة عن الأمن الجوي في الولايات المتحدة وكندا (نوراد).

كيف يتم متابعة تحركات سانتا كلوز ؟

وأوضحت القاعدة العسكرية أنه يتم تتبع سانات كلوز عن طريق أجهزة الاستشعار الموجودة في الأنف الأحمر لـ«رودولف»، ويُعد حيوان رنة يجر زلاجة الثلج الخاصة ببول نويل في حدث يتكرار باستمرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

قصة أول ظهور لرحلة سانتا كلوز

كان أول ظهور للقصة عن طريق خطأ مطبعي عام 1955 أثناء وجود سلسلة متاجر تسمى «سيرز» دعت الأشخاص للاتصال بسانتا كلوز وبدلا من نشر رقم سانتا كلوز تم نشر الخط المباشر لساناتا كلوز الذي كان هاتف قاعدة عسكرية أمريكية، وبالفعل اتصل طفل بالقاعدة فرد عليه ضباط من الجيش الأمريكية بالإيجاب وقاموا بالضحك مع الطفل.

تعليق البيت الأبيض

بدوره ذكر البيت الأبيض في بيان له: «الليلة، شارك الرئيس والسيدة الأولى في مكالمات متابعة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية مع سانتا كلوز مع الأطفال والعائلات في جميع أنحاء البلاد».

ما المناطق التي مر فوقها سانتا كلوز ؟

ومر سانتا كلوز فوق آسيا والمحيط الهادئ، ودولة الاحتلال الإسرائيلي وجنوب قطاع غزة وإفريقيا ومحطة بالمر، وهي قاعدة أبحاث أمريكية في القارة القطبية الجنوبية، وتحرك أيضا خلال أمريكا الجنوبية باتجاه الولايات المتحدة، ووزع 100 ألف هدية في الولايات المتحدة الأمريكية على طول الطريق.

كم هدية وزعها سانت كلوز ؟

ووصل 10 مساء الأحد، سانت كلوز وحيوانات الرنة الخاصة به قريبا من مدينة فورت لودرديل في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ووزع حتى الآن سانتا كلوز بالفعل نحو 5.5 مليار هدية حتى الساعة 03.00 من صباح الاثنين بتوقيت جرينتش.