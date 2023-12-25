بابا نويل يوزع الهدايا على الأطفال في شرم الشيخ احتفالا بالكريسماس

تعددت مظاهر الاحتفال بالكريسماس، ورأس السنة الميلادية، بمدينة شرم الشيخ، وأبرزها «سانتا كلوز» من مجموعة «أميجوس دو باباي نويل» الذي يركب الأمواج عبر لانش سريع، ويجوب البحر ليصل لشواطئ المنتجعات السياحية ويوزع الهدايا على الأطفال الذين وقفوا لتحيته.

احتفالات الكريسماس في شرم الشيخ

قال سمير رشوان، مدير أحد الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، إنّ الأطفال تصدروا مشهد الاحتفالات هذا العام، مشيرًا إلى أنّ المنشآت السياحية تتنافس الآن لتقديم خدمات ترفيهية لزوارها احتفالا برأس السنة.

وأضاف «رشوان» إنّ «سانتا كلوز» حضر عبر البحر إلى شواطئ الفنادق ووزع الهدايا على الأطفال بصحبة مساعديه من الفتيات اللاتي يرتدين زي الاحتفال باللون الأحمر في جو من البهجة والسرور والتشويق من الأطفال، الذين يسرحون بخيالهم ليتوقعون نوعية الهدايا التي سوف يقدمها لهم سانتا كلوز هذا العام.