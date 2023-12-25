رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

بابا نويل يوزع الهدايا على الأطفال في شرم الشيخ احتفالا بالكريسماس

كتب:

داليا منير
05:01 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
سانتا كلوز علي شواطئ شرم الشيخ

سانتا كلوز علي شواطئ شرم الشيخ

تعددت مظاهر الاحتفال بالكريسماس، ورأس السنة الميلادية، بمدينة شرم الشيخ، وأبرزها «سانتا كلوز» من مجموعة «أميجوس دو باباي نويل» الذي يركب الأمواج عبر لانش سريع، ويجوب البحر ليصل لشواطئ المنتجعات السياحية ويوزع الهدايا على الأطفال الذين وقفوا لتحيته. 

احتفالات الكريسماس في شرم الشيخ 

قال سمير رشوان، مدير أحد الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، إنّ الأطفال تصدروا مشهد الاحتفالات هذا العام، مشيرًا إلى أنّ المنشآت السياحية تتنافس الآن لتقديم خدمات ترفيهية لزوارها احتفالا برأس السنة.

وأضاف «رشوان» إنّ «سانتا كلوز» حضر عبر البحر إلى شواطئ الفنادق ووزع الهدايا على الأطفال بصحبة مساعديه من الفتيات اللاتي يرتدين زي الاحتفال باللون الأحمر في جو من البهجة والسرور والتشويق من الأطفال، الذين يسرحون بخيالهم ليتوقعون نوعية الهدايا التي سوف يقدمها لهم سانتا كلوز هذا العام.

اقرأ المزيد:

انطلاق برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية في جنوب سيناء

وكيل «تعليم جنوب سيناء» يكرم معلمات رياض الأطفال ورواد الفصول

«زراعة جنوب سيناء» تشيد بدور المرأة في تحقيق التنمية: مشاركتها ضرورية

«رياضة جنوب سيناء» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم.. ألعاب ومسابقات

وكيل زراعة جنوب سيناء يدعو المهندسين الزراعيين للاستثمار في المحافظة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس في جنوب سيناء

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يدرس إنشاء مركز تدريب إقليمي لغابات المانجروف
بقلم داليا منير