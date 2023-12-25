5 مظاهر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. أبرزها تمثال «بابا نويل»

يحتفل أقباط التقويم الغربي، بعيد الميلاد المجيد، اليوم الاثنين 25 ديسمبر، وتتبع ذلك التقويم، الكنيسة الكاثوليكية «السريان الأرثوذكس»، و«الكلدان الكاثوليك»، و«الأرمن والمارون والروم الكاثوليك»، وأيضًا الروم الأرثوذكس.

مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد

وتتنوع مظاهر احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد، تعبيرًا عن بهجة وفرحة العيد، بين الزيارات العائلية وغيرها، وخلال السطور التالية، ترصد لكم «الوطن» مظاهر احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

الذهاب إلى الكنائس

تتزين الكنائس بزينة الكريسماس وشجرة الميلاد والأنوار، بالإضافة إلى المذود وعروض الكورال في الاجتماعات الكنسية، التي تعرض قصة الميلاد والترانيم.

تمثال بابا نويل

وهو من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد، ويُعرف بالقديس نيكولاوس، وبحسب بيان الكنيسة الكاثوليكية، هو راهب وُلد في تركيا، وعُرف بمساعدته للفقراء والمرضى.

وتحتفل الكنيسة بذكراه، في 6 ديسمبر، والصورة التي يظهر عليها في الكريسماس، هي من خيال رسام الكاريكاتير توماس ناست.

شجرة عيد الميلاد

كان الألمان أول من ظهرت لديهم شجرة للاحتفال بعيد الميلاد في القرن الثامن عشر، وسرعان ما انتشرت في القرن الثامن عشر، وأصبحت جزءًا أساسيًا للاحتفال بالعيد في جميع أنحاء العالم.

طعام عيد الميلاد

ينقطع الأقباط عن تناول اللحوم الدواجن والألبان قبل عيد الميلاد في بالتقويم الغربي، واستعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد، يفضل البعض، تحضير الديك الرومي وغيره من الدواجن واللحوم التي تفضلها كل أسرة.

تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء

ويجري تبادل الهدايا بينهم لتسيطر روح عيد الميلاد والمحبة والسلام.