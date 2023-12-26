خريطة قطع الكهرباء بالمحافظات للصيانة اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة محافظات اليوم الثلاثاء قطع الكهرباء للصيانة الدورية خلال الفترة الصباحية، وفقًا لجدول الصيانة الدوري المتبع بكل شركة كهرباء لصيانة المحطات ومغذيات الكهرباء، وتقديم خدمة أفضل لعملائها، ليتثنى للمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم الثلاثاء توفير مغذ بديل، خاصة أصحاب المخابز والمدارس والمستشفيات والمحال الخدمية.

قطع الكهرباء اليوم

كشفت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية قطع التيار الكهربائي، عن عدة مناطق بمدينة العبور، حيث سيتم عمل صيانة لأكشاك الكهرباء بداية من الساعة 10 صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وحددت الأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي بأكشاك الكهرباء بالحي السادس.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

أوضح قطاع كهرباء محافظة بني سويف قطع التيار الكهربائي بعدة مناطق وأحياء بمدينة بني سويف، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بالمغذيات، لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وحدد مواعيد قطع الكهرباء اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، بمغذي مصنع الثلج، ليتم تحديد أماكن قطع الكهرباء اليوم فى مناطق القنادلة، ونادي الطلائع، وبرج رنين، وحديقة النيل، والنيابة الإدارية، وخلف مصنع الثلج وبرج وجدي جروب، وطريق السادات.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

كما تشهد مختلف محافظات مصر قطع الكهرباء ساعة واحدة بالتبادل بين الوحدات المحلية لتخفيف الأحمال، عدا محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر.