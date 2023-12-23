قطع الكهرباء عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلن قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، أماكن ومواعيد قطع التيار الكهربائي، غدًا الأحد، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية وصيانة مغذي الحميات والمخبز الآلي.

مواعيد قطع التيار الكهربائي في بني سويف

وأشار قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم السبت، إلى قطع التيار الكهربائي غدًا الأحد، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 مساء، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية وصيانة مغذي الحميات والمخبز الآلي.

أماكن قطع التيار الكهربائي في بني سويف

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي غدًا عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف، وتشمل منطقة ومستشفى الحميات، أجزاء من شوارع حلمي الملط، أحمد عرابي، الروضة، ومبنى جراج الوحدة المحلية ومركز الشحن، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 مساء، لصيانة مغذي الحميات والمخبز الآلي.

اعتذار شركة الكهرباء عن قطع التيار

وتقدم قطاع الكهرباء في بني سويف باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بالقطع المؤقت للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.