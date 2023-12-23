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قطع الكهرباء عن عدة مناطق بطور سيناء للصيانة الدورية.. الأماكن والمواعيد

كتب:

داليا منير
08:28 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
قطع الكهرباء - صورة أرشيفية

قطع الكهرباء - صورة أرشيفية

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن الوحدة المحلية لمركز مدينة طور سيناء أعلنت أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمدينة، وذلك لإجراء صيانة دورية في حلقة الروضة بموزع منطقة ابني بيتك، اليوم السبت، وذلك الساعة 9:30 صباحا.

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء

وأضاف «الغمريني»، أن المناطق التي ستتأثر بقطع الكهرباء هي أحياء الروضة وحي المروة وحي مبارك القديم ومحطة وقود مدخل الوادي، مؤكدا عودة التيار فور انتهاء أعمال الصيانة.

صيانة دورية لمحطات الكهرباء

يذكر أن الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تقوم بأعمال الصيانة الدورية بالمدينة في محيط الطريق الرابط بين جامعة الملك سالمان وطريق الجبيل وأحياء مبارك القديم والروضة، ضمن خطة المدينة للتطوير.

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