خريطة قطع المياه في 8 مراكز بالمنوفية لمدة 4 ساعات غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه، غدا الثلاثاء، بعدة قرى ومدن؛ للصيانة الدورية للمحطات وتطهير الخزانات وغسيل المروقات، خلال الفترة الصباحية لمدة 4 ساعات، لتقديم خدمة أفضل لعملائها.

أماكن قطع المياه غدا في المنوفية

وكشفت شركة مياه الشرب والصحي بمحافظة المنوفية، أماكن قطع المياه، غدا الثلاثاء، وفقا لجدول الصيانة الدوري المتبع بها، كالتالي:

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن ميت خلف والمصيلحة.

-مركز تلا: قطع المياه عن كمشيش وزرقان.

- مركز بركة السبع: قطع المياه عن كفر نفزا وطوخ طشا وكفر عظيم وبنى هلال.

- مركز قويسنا: قطع المياه عن قرى بنى غربان وكفر سراج وميت عيسى وبجيرم وطه شبرا وميت برا.

- مركز الباجور: قطع المياه عن قرى كوم الضبع وسنجرج ومنوهلة وبهتاى وفيشا الصغرى.

- مركز الشهداء: قطع المياه عن قرىتى الجلايطة وكفر عشما.

- مركز أشمون: البرانية وكفر السيد وطهواى وشعشاع وسبك الأحد وشطانوف وطلبا.

- مركز منوف: قطع المياه عن قرى الحامول والكوم الأخضر وسنجرج ومنشاة السلطان.

موعد قطع المياه غدا بالمنوفية

وحددت شركة مياه المنوفية، مواعيد قطع المياه غدا الثلاثاء، للصيانة الدورية، بالفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 2 مساء لمدة 4 ساعات عن الأماكن السابق ذكرها.