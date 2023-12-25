قطع الكهرباء في 3 محافظات اليوم للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن فى أكثر من محافظة قطع الكهرباء اليوم الاثنين للصيانة الدورية خلال الفترة الصباحية، وفقًا لجدول الصيانة الدوري المتبع بكل شركة كهرباء لتقديم خدمة أفضل لعملائها.

وأعلنت شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم أماكن فصل التيار الكهربائي ليتثنى للمواطنين توفير مغذ بديل خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمحال الخدمية والمدارس.

قطع الكهرباء اليوم

كشفت هندسة كهرباء مرسى مطروح قطع الكهرباء اليوم بعدة أماكن تابعة لها لإجراء الصيانة على مغذ غرب المستشفى بمحولات؛ برج الحويطي وبرج مراجع وبرج عبد الكريم وبرج التهامي وبرج أو إم تي وذلك بأماكن قطع الكهرباء وهي، منطقة التليفزيون، وخلف الجوازات وجزء من شارع إسكندرية، وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

مواعيد قطع المياه اليوم

أعلنت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قطع التيار الكهربائى اليوم الاثنين، لمدة 4 ساعات بداية من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، لصيانة محولات المدينة، وحددت أماكن فصل التيار الكهربائي بمناطق دقادوس، والحاجبي، ومستشفى دقادوس، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومصنع البلاستيك، وكلية التربية النوعية فرع ميت غمر.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

هذا وتشهد مختلف محافظات مصر عدا محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء قطع الكهربء لمدة ساعة بالتبادل بين الوحدات المحلية لتخفيف الأحمال.