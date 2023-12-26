خبير نقل يوضح أهمية خط التجارة بين من مصر والأردن والعراق: يوفر فرص عمل

أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن الدولة تعمل على تعزيز الربط بدول الجوار ودعم سبل التجارة معها، مشيرا إلى أن مصر تنفذ خط التجارة العربي بينها وبين كل من الأردن والعراق، للمساهمة في نقل البضائع برًا بين الدول الثلاث من ناحية والدول الخليجية من ناحية أخرى، من خلال استخدام خط سكة حديد يمتد من الأردن وعمان إلى منطقة العقبة، مرورا بمينائي طابا ونويبع جنوبا، ثم الاتجاه برا في الاتجاه الشمالي الغربي حتى محافظة بورسعيد.

توفير فرص العمل

وأضاف أستاذ الطرق والنقل لـ«الوطن»، أن شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق تقوم بتنفيذ المشروع، مما يدعم الاقتصاد المصري، ويعزز مكانة مصر الاستراتيجية اللوجستية، ويسهم في توفير آلاف فرص العمل بطرق مباشرة وغير المباشرة.

كما يسهم الخط الجديد في ربط منطقة الخليج العربي بالبحر المتوسط وخليج العقبة عن طريق مصر، مما يعمل على تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات حيث سيساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع، بحسب «أبوخضرة».

تعديل التشريعات الجمركية

وأوضح «أبو خضرة»، أن الدولة قامت بتعديل التشريعات الجمركية، وتشريع قوانين لتسهيل الحركة التجارية، والدخول في اتفاقات جديدة لتحفيز ودعم وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من مواني وشبكات الطرق والسكك الحديدية، وذلك لتقليل أزمنة الانتقال واستغلال موقع مصر الجغرافي الفريد، وذلك لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، مما يعمل على جذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات والدفع بالاقتصاد المصري للأمام.