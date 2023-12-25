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جهود تطوير شبكة الطرق في دمياط.. تغيير مرافق وتركيب أعمدة إنارة

كتب:

كريم روماني
01:48 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
حركة المرور - صورة أرشيفية

حركة المرور - صورة أرشيفية

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود تطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية، حدث تطوير كبير على مستوى الطرق والمحاور الرئيسية تزامن مع تنفيذ مشروعات لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بالمحافظة.

الانتهاء من المناطق غير المخططة

وقالت الدكتورة منال عوض في فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من المناطق غير المخططة ومحور السيالة وترعة الشرقاوية 7.5 كيلو ومدخل مياط، موضحة أن الطرق بمحور السيالة كانت متهالكة وتحتاج إلى التطوير حيث تم تغيير مرافق الطريق بالكامل وتركيب بالوعات لمياه الأمطار، وإنارة.

طريق ترعة الشرقاوية 7.5 كيلومتر 

وأضافت محافظ دمياط، أن طريق ترعة الشرقاوية 7.5 كيلومتر تم تطويره بالكامل من خلال تغيير جميع المرافق لأنها كانت متهالكة جداً: «الطريق فيه شبكات مياه بقالها 100 سنة»، موضحة أنه تم تغيير الصرف الصحي وتنفيذ كابلات فايبر للطريق.

وأكدت محافظ دمياط، أن طريق ترعة الشرقاوية يعد من الطرق الهممة لأنه يشمل أكبر عدد معارض الموبليا، لافتة إلى وجود 7 أماكن غير مخططة يتم تطويرها بتكلفة من صندوق التنمية الحضرية في دمياط القديمة بتغيير مواسير الصرف الصحي ومواسير المياه والكهرباء والغاز.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.