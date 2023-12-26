وزير الأوقاف يُكرم نخبة من علماء الحديث والأئمة

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلًّا من الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد معبد عبدالكريم، أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور صبحي عبدالفتاح السيد ربيع- أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد، تقديرًا لجهودهم في خدمة السنة النبوية المشرفة وقراءة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس.

وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير واهتمامها بالسنة النبوية المشرفة، وفهم مقاصدها، كرم وزير الأوقاف الأئمة الذين حضروا مجالس قراءة أحاديث كتاب: «الموطأ»، للإمام مالك بن أنس التي عقدت بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، والمكرمون هم:

1. الشيخ محمد محمد عبد الحي عبداللطيف

2. الشيخ أيمن منصور عبدالعزيز

3. الشيخ عبدالرحمن محمد عبد الرحمن علي

4. الشيخ محمد بركات عبد الحفيظ يونس

5. الشيخ عبد الرحمن حسين سالم محمد النجار

6. الشيخ عمر رجب محمود علي

7. الشيخ نادي فوزي علي