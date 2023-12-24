وزير الأوقاف يكرّم إمام الحرم النبوي الشريف تقديرا لجهوده الدعوية

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إمام الحرم النبوي الشريف الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي، درع وزارة الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جاء ذلك على هامش فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ30، وفي إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، وتأتي في إطارها زيارة إمام الحرم النبوي لمصر.

مصر خرَّجت الأفذاذ وكبار العلماء على مستوى العالم الإسلامي

من جانبه، أعرب إمام الحرم النبوي الشريف، عن سعادته الغامرة بوجوده في بلده الثاني مصر، التي خرَّجت الأفذاذ وكبار العلماء على مستوى العالم الإسلامي، سائلًا الله عز وجل، أن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يبارك في جهود وزارة الأوقاف وفي الإنجازات العظيمة في خدمة القرآن الكريم، فإنجازات الأوقاف المصرية في خدمة القرآن الكريم تتحدث عن نفسها، فقد ارتقى وزير الأوقاف بأهل القرآن وخدمة حفظته ارتقاء كبيرًا جدًا.