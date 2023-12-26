«الأرصاد» تحذر من نوة عيد الميلاد في الإسكندرية: أمطار غزيرة لمدة يومين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية اعتبارا من غد الأربعاء، تزامنا من نوة عيد الميلاد، وناشدت أهالي المحافظة وزائريها باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل يومين ممطرين في نوة عيد الميلاد، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها الأسبوعي.

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

وكشف التقرير عن سقوط أمطار غزيرة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس بنسبة 50%، وذلك على فترات متقطعة.

وبناء على تلك التوقعات التي تشير إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتقليل حركة النزول من منازلهم خلال اليومين المقبلين حفاظا على سلامتهم، مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة حيث تسجل 21 للعظمى و15 للصغرى.

وطالبت المحافظة المواطنين بتقليل سرعة السيارات وقت السير إلى 60 كيلو متر في الساعة على الطرق السريعة، وعدم ركن السيارات فوق الشنايش لتصريف المياه، إضافة إلى عدم الوقوف تحت العقارات القديمة المهددة بالانهيار.