عاجل.. رسوم التحويل النقدي عبر تطبيق إنستاباي.. تبدأ خلال أيام

يستعد البنك المركزي المصري لتحصيل رسوم على التحويلات المالية اللحظية على تطبيق إنستاباي التابع له مع بداية عام 2024، ويضم عدد كبير من البنوك المصرية إذ أنه يعمل على وصول المستخدم بشكل مباشر إلى جميع حساباته البنكية، ويتيح له التحويل النقدي 24 ساعة عن طريق الهاتف المحمول.

لم يتم تحصيل أي رسوم على إنستاباي

ومنذ بداية طرح تطبيق إنستاباي من قبل البنك المركزي في جميع الأنظمة الخاصة بالهواتف المحمولة، ولم يتم تحصيل أي رسوم ويقوم المستخدم بالتحويل بدون دفع أي مصاريف، حتى نهاية عام 2023.

لكن مع مطلع عام 2024 سيبدأ البنك المركزي بتحصيل رسوم بسيطة على تطبيق إنستاباي خلال التحويل النقدي، فيما لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وفقا لما ذكره إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض Cairo ict الفترة الماضية.

ويشمل تطبيق إنستاباي عددا من البنوك المصرية وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي ، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank.