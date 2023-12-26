فوز 6 طلاب بكفر الشيخ بمسابقة التصميم والتعبير على مستوى الجمهورية

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، عن فوز مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بعدد 6 مراكز على مستوى الجمهورية، ضمن مسابقة التصميم الفني والتعبير الفني للأطفال، ضمن مسابقات «مراحل رياض الأطفال، الابتدائية، والإعدادية، والتربية الخاصة».

تهنئة بفوز طلاب تعليم كفر الشيخ

بينما قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، التهنئة للفائزين من الأطفال، والطلاب ومن ذوي الهمم، موجها الشكر لأسرهم ومشرفيهم، علي ما حققوه من إنجاز كبير ومشرف خلال المسابقة السابق ذكرها.

الفائزين من الطلاب على مستوى الجمهورية

بينما حصلت على المركز الأول الطالبة أيمي أحمد قاقا، مدرسة بايونيرز للغات المرحلة الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، وفازت بالمركز الثاني سيلينا أحمد أحمد الدهبي، بمدرسة نجية سلام الرسمية للغات مرحلة رياض الأطفال، بإدارة مطوبس التعليمية، وفازت بالمركز الثامن، الطالبة لينا علاء العربي، بمدرسة بلطيم الرسمية للغات مرحلة رياض الأطفال، بإدارة بلطيم التعليمية.

كما حصلت على المركز الثامن، الطالبة ملك السيد صيام، بمدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية بنات، المرحلة الإعدادية، بإدارة بلطيم التعليمية، كما حصلت على المركز التاسع، الطالب محمد السيد زغلول، بالتربية الفكرية كفرالشيخ التربية الخاصة، وفازت بالمركز التاسع الطالبة مروة عطية عبدالله، بالتربية الفكرية بفوه التربية الخاصة.