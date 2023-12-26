رامي جمال يحقق 412 ألف مشاهدة بأغنية «أهي مشيت» ويتصدر تريند «يوتيوب»

اقترب الفنان رامي جمال من تحقيق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب بالدويتو الغنائي الذي طرحة منذ يومين بمشاركة المطرب فريد، إذ حقق 412 ألف مشاهدة خلال يومين.

واحتفل رامي جمال منذ ساعات مع جمهوره عبر حسابة على إنستجرام بتصدر الاغنية تريند يوتيوب قائلا: «أهي مشيت ترند رقم واحد بفضل الله وفضلكم شكرا لكل لصناع العمل ومطرب المستقبل فريد، والمنتج الشاطر أخويا أحمد جمال، وشكرا لكل اللي بيدعموني ويهمهم نجاحي».

رامي جمال يكشف تفاصيل ألبومة الجديد

كشف الفنان رامي جمال عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن تفاصيل ألبومة الجديد المقرر مع العام الجديد قائلا:طيب عشان نبقي واضحين في 12 اغنيه ليا جاهزين بس الاغنيه اللي جايه،دويتو أنا وناريمان بس تعتقدوا هي دراما ولا حب ولا خناق ،أسيبكم بس تشبعوا 10 ايام من اهي مشيت ونشوف مشيت ليه.