أحمد الفيشاوي يستأنف تصوير فيلم «بنقدر ظروفك» مع مي سليم (صور)

استأنف الفنان أحمد الفيشاوي، تصوير فيلمه الكوميدي «بنقدر ظروفك» والذي تشاركه فيه البطولة الفنانة مي سليم.

وشارك أحمد الفيشاوي جمهوره عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام مجموعة صور من كواليس تصوير الفيلم، إذ ظهر حليق الرأس تمامًا وعلق على الصور قائلًا: «العودة لتصوير فيلم بتقدر ظروفك».

وأعلن أحمد الفيشاوي منذ فتره عبر حسابه على إنستجرام انطلاق تصوير فيلم بنقدر ظروفك قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير الفيلم الكوميدي بنقدر ظروفك، تأليف وإنتاج سمير النيل، مدير تصوير هيثم ناصر، وإخراج أيمن مكرم، بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير طاهر أبو ليلة، مع كوكبة من نجوم الكوميديا».