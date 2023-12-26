«مسافة الصفر».. الفصائل الفلسطينية تُدمر دبابة للاحتلال وتقتل عددا من الجنود

نشرت الفصائل الفلسطينية فيديو وهي تدمر دبابة قوات الاحتلال الإسرائيلي متحركة من مسافة الصفر، باستخدام عبوة ناسفة من نوع شواظ وزراعها داخل الدبابة.

قناصو الفصائل يقتلون جنود الاحتلال

وبحسب الفيديو تمكن قناصو الفصائل في قطاع غزة من قتل قناص لقوات الاحتلال إسرائيلي كان متمركزًا في إحدى المنازل، بالإضافة إلى تدمير العديد من الآليات وقتل الجنود في محاور القطاع.

وفي الفيديو المنشور من قبل الفصائل الفلسطينية، تم عرض أسلحة تمكنوا من الحصول عليها من جنود الاحتلال الإسرائيلي والتحكم بها.

تخطينا المسافة صفر من ٧ اكتوبر #حلل_يا_دويري pic.twitter.com/6cQ4OxLXFD — ‏أنا كبهير أنبهرت (@alyelbassel) December 25, 2023

ارتفاع عدد الشهداء

وأعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 20700، بينما بلغ عدد الإصابات 54536 منذ 7 أكتوبر الماضي.

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اضطرابات نفسية وميول انتحارية تضرب صفوف جيش الاحتلال

وعلى جانب آخر، تظهر التقارير الواردة من وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلية أن الحرب على غزة تسببت في خسائر كبيرة للجيش الإسرائيلي تتجاوز الأرقام الرسمية للقتلى والجرحى، وتشير هذه التقارير أيضًا إلى الاضطرابات النفسية التي يعاني منها بعض الجنود، وتشمل مشاعر الانتحار، وهذه التكلفة الباهظة تشمل ليس فقط الأرواح المفقودة والإصابات الجسدية، ولكن أيضًا الآثار النفسية الجسيمة التي تؤثر على الجنود.

تشكيل فرق متخصصة تضم أطباء نفسيين وممرضين

وتم الإعلان عن قرار قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتشكيل فرق متخصصة تضم أطباء نفسيين وممرضين، بهدف التعامل مع الميول الانتحارية وتقديم الدعم اللازم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية. ستقوم هذه الفرق بإجراء تقييم شامل للجنود لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج الجديد في فبراير المقبل، وسيتم توجيهه للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة لمشاركتهم في الحروب السابقة ضد غزة. يتوقع أن يشمل البرنامج أكثر من 13500 جندي، وسيتم تشكيل فرق متخصصة تضم أطباء نفسيين وممرضين لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الجنود.