جندي إسرائيلي يُوثق لحظة إصابة أصدقائه من قبل الفصائل الفلسطينية (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
04:47 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
لحظة انتشال مصابين جنود الاحتلال
تداول مقطع فيديو نادر يظهر لقطات من كاميرا مثبتة على خوذة جندي من الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك في قطاع غزة، ويُظهر فيه عملية انتشال جنود الاحتلال المصابين من ميدان القتال.
وتداول مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي من قبل مجموعات الاحتلال الإسرائيلي، ويظهر الفيديو الاشتباكات المستمرة وعملية انتشال جنود مصابين، ويمكن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في الخلفية.
يصيحون .. كاميرا جندي توثق إصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال خلال المعارك في #غزة_الآن #كتائب_القسام #أبوعبيدة #غزة_تُباد#فلسطين_الان #غزه_تنتصر pic.twitter.com/5XpxvsSwuW— عاقل المجانين (@mAlsnAlla36170) December 25, 2023
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الفصائل تنشر فيديو لحظة استهداف قوة إسرائيلية
وفي وقت سابق نشرت الفصائل الفلسطينية فيديو يُظهر عملية استهداف قوة إسرائيلية خاصة تتكون من 10 جنود.
وأثناء قصف أحد المباني في منطقة جحر الديك في قطاع غزة، قال أحد أفراد الفصائل: «حلل يادويري» وذلك في إشارة إلى المحلل العسكري الأردني اللواء فايز الدويري.
ويحظى اللواء «الدويري» بتقدير واحترام الجماهير ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تحليلاته العسكرية الدقيقة والموضوعية، ومن جهة أخرى، يتعرض للانتقاد والاستهزاء من قبل وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي.
ارتفاع حصيلة الشهداء
وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وصل إلى 20700، في حين بلغ عدد الإصابات 54536 منذ 7 أكتوبر الماضي.