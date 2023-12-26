أوكرانيا تشن هجوما واسعا على بلدة في القرم.. انفجارات وكرات لهب

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنها نفذت ضربة جوية على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

شحن هجوم على بلدة فيودوسيا

ووفقًا لحاكم منطقة القرم المعيّن من قبل روسيا، أعلن أن أوكرانيا قامت بشن هجوم على بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة الميناء.

وصرح سيرجي أكسيونوف عبر تطبيق تليجرام، أنه تم تطويق منطقة الميناء وتوقفت التفجيرات وتم احتواء الحريق.

وأضاف «أكسيونوف»، أن جميع هيئات الطوارئ ذات الصلة حضرت إلى الموقع، وسيتم إجلاء سكان العديد من المنازل.

/5. Russian media - “Residents began reporting about the first “explosions” and bangs on social networks at about 02:50, after which a fire and bangs started in the port area - they lasted more than 30 minutes. Rescue workers were sent to the scene. About 20 minutes ago, a… https://t.co/NImgOyLkVI — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 26, 2023

انفجارات قوية وحرائق تندلع فوق منطقة الميناء

ووفقًا للقطات التي نشرتها عدة وكالات أنباء روسية عبر قنواتها على تطبيق تليجرام، تظهر انفجارات قوية وحرائق تندلع فوق منطقة الميناء.

وفي عام 2014، قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في خطوة أثارت انتقادات وإدانات عالمية كبيرة.

الهجوم دمر سفينة حربية روسية كبيرة

وفى سياق متصل، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، على تطبيق تيلجرام، دون تقديم دليل، إن الهجوم دمر سفينة حربية روسية كبيرة، وهي سفينة الإنزال نوفوتشركاسك.

وأضاف أوليشوك أن الأسطول في روسيا يتضاءل أكثر فأكثر! شكرًا لطياري القوات الجوية وكل من شارك في هذا العمل!.

ولم يتسن التحقق من التقرير بشكل مستقل ولم يصدر تعليق فوري من روسيا.

وكثيراً ما بالغت كل من روسيا وأوكرانيا في تقدير الخسائر التي تزعم كل منهما أنها ألحقتها بالأخرى في الحرب التي دامت 22 شهراً، في حين قللت من تقدير الخسائر في الأرواح والمعدات.