أوكرانيا تشن هجوما واسعا على بلدة في القرم.. انفجارات وكرات لهب

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنها نفذت ضربة جوية على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ووفقًا لحاكم منطقة القرم المعيّن من قبل روسيا، أعلن أن أوكرانيا قامت بشن هجوم على بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة الميناء.

وصرح سيرجي أكسيونوف عبر تطبيق تليجرام، أنه تم تطويق منطقة الميناء وتوقفت التفجيرات وتم احتواء الحريق.

وأضاف «أكسيونوف»، أن جميع هيئات الطوارئ ذات الصلة حضرت إلى الموقع، وسيتم إجلاء سكان العديد من المنازل.

