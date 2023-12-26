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مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة طيران سياحية من 10 دول أوروبية

كتب:

شاذلي عبدالراضي
07:38 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
السياح في مرسي علم

السياح في مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء 32 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 10 دول أوربية، تقل ما يقرب من 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، تزامناً مع قرب احتفالات رأس السنة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. 

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين 

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 32 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم قادمة من مطارات 10 دول أوروبية تقل آلاف السياح من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والتشكيك ولوكسمبورج والنمسا وإنجلترا وسويسرا وبلجيكا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ضمن 121 رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري. 

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم 

وأكد عثمان في تصريحات لـ «الوطن» استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال ما يقرب من 6 آلاف سائح أجنبي تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة بالورود ومشروبات الضيافة وهدايا الكريسماس، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 95 ٪ من 13 جنسية أجنبية مختلفة يأتي في مقدمتهم السائح الألماني والإيطالي والبولندي والتشكيك. 

 

 

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بقلم شاذلي عبدالراضي