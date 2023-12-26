«الأرصاد» تحذر من الشبورة على الطرق السريعة.. وسقوط أمطار في الوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الطقس في أغلب محافظات الجمهورية، ليسود مناخ معتدل نهارًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وسيناء.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحًا، وفق بيان الهيئة، هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح في مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.