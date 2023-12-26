تحذيرات من أمطار رعدية.. اعرف توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، متوقعة أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، مع سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يكون طقس الثلاثاء 26 ديسمبر، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحيًانا على محافظات القناة ووسط سيناء، مع توقعات بتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 27 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس يوم الأربعاء، إذ تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تصل إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد إلى خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 28 ديسمبر

ويستمر تساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد إلى خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.