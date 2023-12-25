حالة الطقس غدا.. تساقط الأمطار وتحذير من الشبورة صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 26 ديسمبر، موضحة أنه يكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويُتوقع كذلك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.