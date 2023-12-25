3 تحذيرات بسبب حالة الطقس اليوم.. هذه الفئات ممنوعة من الخروج نهائيا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، متوقعة وقوع 3 ظواهر جوية تسيطر على محافظات مصر، بسبب التقلبات المصاحبة لدرجات الحرارة، إذ أكدت أنه من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى الشبورة المائية وحركة الرياح المحملة بالأتربة.

حالة الطقس اليوم

حذرت الأرصاد من التقلبات الجوية في طقس اليوم، على أن ينتشر طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب محافظات الصعيد، بارد مصاحبًا لتأثير المنخفض الجوي على سطح البحر المتوسط، وكتل هوائية من طبقات الجو العليا.

تحذيرات من الأرصاد

وأوضح محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه ما زال يوجد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت على مناطق الجمهورية كافة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح المستمر في ساعات النهار على المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والدلتا، وتسود شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر.

تأثير حالة الطقس.. فئات ممنوعة من الخروج

أصبحت مصر في فصل الشتاء بشكل رسمي، وهو من المتوقع أنه الأعنف منذ سنوات طويلة، فمنذ البداية حلت نوة قاسم، وهي الأشد والأخطر، وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، كشفت في حديث، لـ«الوطن»، أن هذا الشتاء يكلل بعنف الظواهر الجوية في فصل الشتاء، مؤكدة أنه سيشهد سقوط أمطار كثيفة.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هُن»، أن مع حالات الطقس ونزلات البرد المنتشرة، يجب التحذير على جميع الفئات من خروج مريضي الحساسية والالتهابات الرئوية والجيوب الأنفية وضعيفي المناعة، خاصةً لنشاط الرياح والأمطار: «لازم حتى لو مضطرين للخروج يكون في إجراءات احترازية».

الإجراءات الاحترازية خلال حالة الطقس

وأكد «الحداد»، أنه يجب إتباع الاجراءات الاحترازية، تمثلت في التالي:

- غسل اليدين باستمرار، مع تخلل الاصابع بالمياه، مع استخدام الكمية المناسبة من الكحول.

- شرب كمية كافية من السوائل، وشرب حمص الشام والسحلب والمشروبات الشتوية، ودخول الليمون بداخل المشروبات والمأكولات.

- الإكثار من الطعام المفيد كالسلطة والخضروات والفاكهة، ويجب أن يكون المحتوى الغذائي متوازنًا، للحفاظ على المناعة، مع تناول الوجبات في أوقات محددة، وتناول ثلاث وجبات للحفاظ على طاقة الجسم.