رفع 525 طن قمامة في حملات ليلية على شوارع الإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية المحلية بالإسماعيلية حملة مسائية خلال الساعات القليلة الماضية، استهدفت إزالة التكدسات وأماكن تراكم القمامة لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة ومنع انتشار الأوبئة.

وقال بيان رسمي للمحافظة، ‘إن الحملة استهدفت أحياء الإسماعيلية الثلاث ونجحت في تفريغ صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ123 طنًا بمناطق الجامعة القديمة، وحي الأسرة وحي الإسراء والمحطة الجديدة وشارع سوريا وشارع محمد علي وميدان الملك فهد وطريق البلاجات وكوبري تحيا مصر وشارع ميدان عرابي.

حملات مكثفة في المراكز والقرى

واستهدفت حملة مكبرة في محافظة الإسماعيلية رفع 62 طنًا من القمامة من مدينة القنطرة غرب وقرية الرياح، وقص وتقليم الأشجار في منطقة نمره 3 في قرية الرياح، وصيانة 10 كشافات بجانب صيانة 15 عامود.

كما استهدفت رفع 140 طنًا من القمامة في مركز مدينة فايد وقرى هويس سرابيوم، فنارة، أبوسلطان، و سرابيوم، ورفع مايقرب من 100 طن قمامة ومخلفات و مواد صلبة من نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية من نطاق قري الفردان والحجاز، والضبعية وجبل مريم ومدينة المستقبل.

وتمكنت الحملة من رفع 94 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة، شارع المعاهدة، الصناديق الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية، كما تم رفع مخلفات القمامة من الطريق الصحراوي وطريق القاهرة أبوصوير الصحراوي بقريتي المنايف والسبع آبار الغربية.

كما تم رفع مخلفات القمامة من توابع قرى «المحسمة الجديدة، الواصفية، أبوصوير البلد، والسبع آبار الشرقية، فيما تم رفع 46 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى «الوادي الأخضر، المحسمة القديمة، 30 يونية ، أم عزام».