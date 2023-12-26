بابا نويل الغردقة يطير في السماء ويوزع هدايا الكريسماس على السياح (صور)

واصل السياح من مختلف الجنسيات الاحتفال بالكريسماس على شواطئ الغردقة، والتي شهدت مظاهر مبهجة، منها قيام بابا نويل بتوزيع هدايا على السائحين وهو طائر في السماء

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الكريسماس على شواطئ الغردقة

وشهدت شواطئ الغردقة احتفالات مستمرة بمناسبة الكريسماس، حيث ارتدى مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاي بورد في مصر زي بابا نويل الشهير، وطار في السماء من خلال اللعبة الفلاي بورد، حاملا كيس هدايا بابا نويل، وأخذ يوزعها الكريسماس على السياح والأطفال في لفتة مبهجة.

هدايا من السماء

وأشار مجدي عبد الغني لـ«الوطن» إلى أن احتفالات الكريسماس تتوالى على شواطئ الغردقة، حيث حرص على ارتداء زي بابا نويل الشهير وأجرى استعراضات بلعبة الفلاى بورد حاملا كيس هدايا، ووزعها على السياح والأطفال وسط فرحة وسعادة الجميع.

سائحون من 15 جنسية في الغردقة

وذكر محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، أن احتفالات الكريسماس مستمرة في شواطئ الغردقة بمشاركة آلاف السياح الأجانب من أكثر من 15 جنسية، في مقدمتهم الألمان والروس والإيطاليين والتشكيك.

وأشار «عيد» إلى إعجاب السياح الأجانب بالاحتفالات، حيث حرصوا على التقاط صورا تذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة، مؤكدا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق حيث كسرت حاجز 95٪.